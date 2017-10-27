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Spor

14 yaşındaki Ianis Stoica'dan tarihe geçen gol

27 Ekim 2017 14:29

İsim hakkını kaybeden Steaua Bükreş yani yeni adıyla FCSB, Romanya Kupası'nda 14 yaşında bir futbolcu oynattı. Üçüncü lig ekiplerinden Sanatatea Cluj'la karşılaşan FCSB, maçı 6-1 kazanırken 14 yaşındaki Ianis Stoica maç adamgasını vurdu. Eski futbolcu Pompiliu Stoica'nın oğlu olan Ianis, 60. dakikada oyunca girdi. O sırada skor 5-1 FCSB lehineydi. Oyuna giren Ianis, 90. dakikada takımının 6. golüne imzasını attı. Böyle genç futbolcu 14 yaşında Romanya Kupası'nda gol atan en genç futbolcu unvanını ele geçirdi. Gheorghe Hagi'nin yönettiği Viitorul takımı da dün 14 yaşındaki Roberto Mălăele'yi oynatarak bu unvanı ele geçirdi. Roberto Mălăele 14 yıl 6 ay 26 günlük. Ianis Stoica ise 14 yıl 10 ay 13 günlük.

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