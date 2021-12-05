14 yaşındaki ampute sporcu Muhammed, Tekelti Dağı’na tırmandı

Ampute sporcu Muhammed Arman (14), İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tırmanış ekibi ile birlikte 2540 metre yüksekliğindeki Tekelti Dağı’na özel bir tırmanış yaptı. Arman, Tekelti Dağı’na tırmanan ilk ampute sporcu unvanını aldı.

"En büyük hayalimdi"

Koltuk değnekleri ve alınan emniyet tedbirleriyle tırmandığı zirvede açıklama yapan Arman, “Her gün köyden Tekelti Dağı’nı izliyordum ve en büyük hayalim buraya çıkmaktı. Bugün hayatımın en heyecanlı günü. İlk kez bu kadar yükseğe tırmandım ve çok mutluyum. Artık daha büyük bir hayalim var o da Ağrı Dağı’na tırmanmak” dedi.

Ekip lideri Ümit Sönmez de şunları söyledi:

“İki bacağı olmamasına rağmen 8163 m. yüksekliğiyle dünyanın en yüksek dağlarından Manaslu’ya tırmanan bir dağcıyı sosyal paylaşım sitesinde görmesiyle köyündeki küçük dağlara tırmanmaya başlayan Muhammed, dağları ve doğayı çok seviyor. Tekelti Dağı teknik etapları da içeren tatlı sert bir dağ olmasına rağmen çok iyi tırmandı ve bu alanda yeteneği olduğunu gösterdi. Onunla bu özel anları paylaştığımız için biz de çok mutluyuz.”

Tırmanış Ekibinden Mehdi Akgün ise şunları söyledi:

’’Muhammed ile birlikte epeydir bu tırmanışın planını yapıyoruz. Tüm güvenlik önlemlerini alarak başarıyla tırmandık bugün. Muhammed bize bugün eksiği olmadığını aksine fazlası olduğunu gösterdi. Bu alanda spor yapmak isteyen herkese ilham olacak biri."

Kaynak: ANKA