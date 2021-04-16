"128 milyar dolar nerede?" sorusuna polisten yanıt: "Onu bize sormayacaksınız"

CHP Ankara İl Kadın Kolları bugün İstanbul Sözleşmesi ve kadın haklarıyla ilgili basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da katıldı. Kadınlar öldürülen kadınları simgeleyen kadın ayakkabıları ve karanfilleri yere koydu. Nazlıaka, şiddet mağduru kadınları her gittikleri ilde dinlediklerini söyleyerek, Bolu’da bir kadından dinlediği olayı aktardı. Nazlıaka kadının boşanmak istediği eşinin ses kayıtlarını dinlettiğini belirterek, “Şöyle diyordu cani, ‘Ne olacak öldürürüm seni. Yatarım 3-5 ay çıkarım” dedi.

Nazlıaka, erkeklerdeki “Yatarım 3-5 ay çıkarım” düşüncesinin yaygınlaştığını ve böyle bir dönemde iktidarın İstanbul Sözleşmesi’ni feshettiğine dikkat çekerek, “Biz bu kararı tanımıyoruz” diye vurguladı.

Nazlıaka konuşmasının ardından beraberindeki kadınlarla birlikte üzerlerindeki önlüğü çıkararak, “128 milyar dolar nerede?” yazılı tişörtleri gösterdi. Nazlıaka elindeki güvercini havaya bıraktı. Nazlıaka ve beraberindeki kadınlar daha sonra CHP Ankara İl Başkanlığı önüne yürümek istedi, ancak polis izin vermedi. Polis ile kadınlar arasında gerginlik yaşandı.

Polis Nazlıaka ve beraberindeki kadınlara Ankara Valiliği’nin sadece İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapmalarına izin verdiğini bildirdi.

"Onu bize sormayacaksınız"

CHP’li bir kadın polise “128 milyar dolar nerede?” diye sordu. Polis amiri kadına “Konu o değil, onu baştan konuştuk” diye yanıt verdi. Yanındaki başka bir amir de “Onu bize sormayacaksınız” dedi.

Kadınlar polisin izin vermemesi üzerine bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: ANKA