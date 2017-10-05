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1.27 milyon doları hırsızlık yapmak için harcadılar!

05 Ekim 2017 16:33

Brezilya'da 16 hırsız, 318 milyon dolar çalacakları banka şubesine 500 metre tünel kazdı. Tünelin inşasına 1.27 milyon dolar harcayan hırsızlar son anda yakalandı. Brezilya polisi, Sao Paulo'nun güneyindeki bir evi ülkenin büyük bankalarından Banco do Brasil'in bir şubesine bağlayan yaklaşık 500 metrelik bir tünel keşfetti. Eve yapılan baskında, tünel kazısında kullanılan çok sayıda alet ve kıyafet bulundu. Kıskıvrak yakalanan 16 hırsız şayet amaçlarına ulaşabilselerdi kasalardaki yaklaşık 1 Milyar Reias'ı (318 milyon dolar) çalarak Brezilya tarihinin en büyük soygununu gerçekleştireceklerdi. Tünel inşası için çete üyelerinin maliyeti aralarında bölüşerek toplam 1.27 milyon dolar harcadığı iddia ediliyor.

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Hırsızlık yapmak için 1.27 milyon dolar harcadılar!

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