12 yıl hapis cezası verilen Kadir Şeker'in avukatından açıklama

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadir Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, duruşma sonrası açıklama yaptı. Böyle bir karar beklemediklerini ifade eden Aladağ, karara itiraz için istinaf mahkemesine başvuracaklarını söyledi. Duruşmaya katılan Kadir Şeker'in ailesi de kararın ardından adliyeden ayrıldı.

Avukat Alada, "Biz ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.