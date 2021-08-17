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12. kattaki iskelede mahsur kaldılar: Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık

Panik ve kurtarılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı

17 Ağustos 2021 19:27

Antalya’da boyacılık yapan 2 kardeş, çalıştıkları apartmanın 12. katında inşaat iskelesinde asılı kaldı. Kardeşler, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından asılı kaldıkları yerden üzerlerindeki emniyet kemerleri sayesinde kurtarıldılar. Panik ve kurtarılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. İskelede asılı kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, “Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık” dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1567. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 12. katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boyacılık işi yapan Ahmet Çelik (21) ve İbrahim Çelik (20), kardeşler 12. katta inşaat iskelesinde bulundukları esnada elektrikler kesildi.

Elektriklerin kesilmesi ile iskelenin olduğu makaralardan biri arıza verdi. Dengesizleşen iskelede ise 2 kardeş mahsur kaldı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak vatandaşların da desteği ile kardeşlerin iş güvenliği için taktığı emniyet kemerlerine kanca takarak kurtarma operasyonuna başladı.

Mahsur kalan kardeşler tek tek çatıya çıkartıldı. Bu sırada polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı apartmanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. 2 kardeş ise ölümden kıl payı kurtuldu.

İskelede mahsur kalan kardeşlerden Ahmet Çelik, “İlk elektrik gitti, tuşa bastık çekmedi. Kendi çekmeye başlayınca asılı kaldık. Üzerimizdeki halatlar olmasa kurtulamazdık. Bağlı olduğumuz halatlarla çektiler bizi yukarıya doğru” diye konuştu.

Tedbirli olmalarının hayatlarını kurtardığı söyleyen kardeş İbrahim Çelik, “Üzerimizdeki emniyet kemerleri olmasaydı, kötü bir sonuç olurdu. Hayatımızı kurtardı. O an itfaiye gelmeseydi, sıkıntı olurdu” dedi.

Kaynak: İHA

antalyamuratpaşa

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