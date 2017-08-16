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12 bin yıllık Hasankeyf, dinamitle patlatılıyor

16 Ağustos 2017 15:19

Hasankeyf Antik Kenti’nde, mağaralara taşlardan dolgu yapılıyor 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf antik kentindeki, kayalar 'tehlike arz ettiği' iddiasıyla dinamitlerle havaya uçuruluyor. Çalışma antik kale ve çevresine zarar veriyor. Hasankeyf Antik Kenti’nde, mağaralara taşlardan dolgu yapılırken, devasa kayalar ise Halfeti’dekine benzer liman yapılacağı gerekçesiyle dinamitlerle yıkılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun Haziran ayındaki Hasankeyf ziyaretinden sonra sözleşmesi imzalanan çalışma kapsamında kalenin iki tarafındaki vadilerde bulunan mağaralara dolgu çalışması ile beraber tehlike arz ettiği iddia edilen kayaların düşürülmesi çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer yaklaşık 210 mağaraya dolgu yapılacağını açıklamışlardı. Gazete Sujin’in haberine göre, yapılacak çalışmalarda tehlike arz eden kayaların düşürüleceği söylense de Hasankeyfi Yaşatma Girişimi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu hususlara dikkat çekildi: “Yerinde yapılan inceleme ve gözlemlerde tehlike arz etmeyen ya da düşme ihtimali az olan kayaların da düşürülmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu kayaların düşürülmesi çalışmalarında dinamit tarzı patlayıcılar kullanılmaktadır. Bu patlamalar diğer kayalarda da titreşimlere neden olmakta, kalenin doğal yapısı bozulmaktadır. Patlamalardan dolayı oluşan ses yerel halkta -özellikle çocuklarda- korkuya neden olmaktadır. Bunun yanında kayaların düşürülmesi çalışmalarında oluşan toz-duman esnafların da çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca kayaların düşürüldüğü yerlerde kilise kalıntıları ve eski kayadan yapılmış şaraplıklar bulunmaktadır. Düşen kaya parçaları kilise kalıntılarına ve şaraplıklara geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir.” “Vadinin etrafı çevrilemez” Girişim, geçmişten beri planlanan bu projelere karşı uzmanların ve halkın görüşlerinin dikkate alınmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Vadi eko-sistemin üzerine kurulmuş kale mağaraları, kuyuları ve gizli geçitleri olan bir yerdir. Vadinin etrafı çevrilemez. Kale altı ve üstü kireçten oluşan bir yapıdır. Etrafı beton ile çevrilirse bile su sızacaktır. Ayrıca Hasankeyf’in kale yapısı yumuşak olduğu, baraj gölü yükselmekle beraber su ile temas edilmesi halinde aşınmanın ve bunun da büyük ihtimalle yeni yıkımlara neden olacağı bilinmektedir. Mağaralara ve vadilere dolgu yapılması, perde betonla kalenin izole edilmesi, kayaların zorla düşürülmeye çalışılması 12 bin yıllık Hasankeyf’in doğal tarihine zarar vermektedir. Doğal tarihin betonla izole edilip yapılacak antik liman turizmi canlandırmayacaktır. Bu proje ile binlerce yıllık tarih, yaşanmışlıklar kaybolacaktır. Bu proje bilimsel olmadığı gibi kültür varlıklarını koruma kanununa uygun değildir.”

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