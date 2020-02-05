110 km hızla giden otobüs şoförünün telefonla ilgilendiği görüntüler tepki çekti

İstanbul'dan Samsun'a giden yolcu otobüsünde çekilen görüntüler sosyal medyadan tepki gördü. Şoförün telefonla ilgilenip yola bakmadığı görüntülerde aynı zamanda muavinin de telefonla konuştuğu görülüyor.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Samsun seferini yapan yolcu otobüsünde şoförün saatte 110 km hızla giderken yola bakmadığı ve mesajlaştığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, yolcu otobüslerinin daha dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Bazı kullanıcılar ise insanların kendi özel araçlarını dahi böyle kullanamayacağını yazarak, şoför hakkında işlem yapılması gerektiğini belirtti.