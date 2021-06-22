11 yerden maaş aldığına yönelik haberler çıkan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'ne tepki: ki milyon çiftçi toplansak onu doyuramayız

Ankara’ya gelen çiftçiler, 11 yerden maaş aldığı haberleri kamuoyuna yansıyan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’a tepki gösterdi. Çiftçiler, “İki milyon çiftçi toplansak onu doyuramayız. Biz üretmezsek rezidanslarında, villalarında yatanlar ekmek bulamayıp karton kemirecekler” dediler.

YOL TV'ye konuşan bir çiftçi, "O maaşı kim alıyorsa Allah onlara o parayı yedirmesin" dedi.

Eski AKP Bilecik Milletvekili ve halen Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü olanFahrettin Poyraz'ın 11, danışmanlığını yaparken Genel Müdür Yardımcılığı'na getirdiği eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı belirtildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, TBMM'de çiftçi, esnaf başta olmak üzere geniş kitlelerin sorunlarını dile getiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, bu kez Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve yardımcısının maaşlarını gündeme taşıdı. CHP milletvekili Arık, 5 maaşlı genel müdür yardımcısı, 11 maaşlı genel müdür iddiasını şöyle açıkladı:

“AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, bozuk saat misali arada bir doğruları söyler ve sonra da çark eder. Metiner, AKP Bilecik eski Milletvekili olan ve halen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fahrettin Poyraz'ın nerelerden maaş aldığını açıkladı. Nasıl bir baskı altında kaldıysa sonra Twitter hesabını kapattı. İlgili genel müdür de bu twiti yalanlandı."

Poyraz: Sadece GÜBRETAŞ'tan "huzur ücreti" alıyorum

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu ise 11 yerden maaş aldığı haberlerinin kamuoyuna yansıması üzerine eski AKP Bilecik Milletvekili ve halen Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü olan Fahrettin Poyraz ile görüştü.

“GÜBRETAŞ'ın ortaklarının ‘Ticari Sır’ olduğunu söyleyerek isimlerini vermediğini” belirten Uğuroğlu, “Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri bağlı ortaklığı olan 7 şirketten 1581 sayılı yasanın, ‘Şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır’ hükmü gereği Sadece GÜBRETAŞ'tan, ‘Huzur ücreti’ aldığını söyledi” dedi.

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