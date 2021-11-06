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11 yaşındaki ‘Fero’, sahibinin mezarından ayrılmıyor

"Ömer amca maaşını hayvanlara harcardı"

06 Kasım 2021 09:23

Trabzon’un Araklı ilçesinde ‘Fero’ isimli Alman Çoban köpeği, dört gün önce ölen sahibinin mezarı başından ayrılmıyor. Babasının sokak köpeklerine baktığını anlatan Sevilay Sürül ‘‘Fero ilk göz ağrısıydı. Günlerdir yemek yemiyor, mezarın üzerinde yatıyor’’ dedi.

Mahalledeki caminin imamı Murat Gençtürk de ‘11 yıldır burada görev yapıyorum. Ömer amca maaşını hayvanlara harcardı. Cuma namazına köpekleriyle beraber gelirdi. Hayvanlar bahçede Ömer amcayı beklerlerdi’’ dedi.

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