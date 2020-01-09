10 yaşındaki kaynaştırma öğrencisi, okuldaki öğretmeni tarafından şiddet gördü

Eskişehir’de ortaokulda okuyan ve sınıfta uyuyakalan kaynaştırma öğrencisi koridora çıkarılan öğretmeni tarafından şiddet gördü.

Orhangazi Ortaokulunda 5’inci sınıfta okuyan kaynaştırma öğrencisi Muhammed Yusuf Ş., sınıfta uyuyakaldı. Öğrencinin sınıfta uyuduğunu gören öğretmen, çocuğu sınıfına gitmesi konusunda uyardı.

Bunun üzerine kaynaştırma öğrencisi 10 yaşındaki çocuk, öğretmenine tepki gösterdi. Öğrencisi ile koridora çıkan öğretmenin ilk önce yerde olan çocuğa tekme attığı ardından ise yere vurduğu görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Oğlunun öğretmene saldırdığı iddiasıyla okula çağrılan anne güvenlik kameraları izledi.

Bunun üzerine anne öğretmenden şikâyetçi oldu. Bunun yanı sıra öğretmenin de annenin şikâyetinden önce 10 yaşındaki öğrencisinin kendisine saldırdığını iddia ederek polis ekiplerini okula çağırarak şikâyetçi olduğu ileri sürüldü.

Darp raporu alınan öğrenci ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadesi alınan öğrenci ardından ailesi ile evine gönderildi.

Konuyla ilgili yaşananları anlatan anne Gülşah İzgi, “Okuldan öğretmeni aradı. Yusuf’un sinirlendiğini söyledi. Okula çağırdılar. Gittiğimde çocuğum koltukta yatıyordu. Yusuf’un her yeri darp edilmişti” dedi.



Okul yönetiminin güvenlik kameralarını ilk etapta göstermek istemediklerini iddia eden anne İzgi, olayla ilgili şunları söyledi:

“Kamera görüntülerinde öğretmen çocuğu darp ediyordu. Üstünü kapatmaya çalıştılar. Darp raporu aldık, şikâyette bulunduk. Sırtında, boynunda izler vardı. Kafadan darp edilmiş. Boynundan tutup yere fırlatıyor. Kamera kayıtlarında da belli zaten. Yusuf kaynaştırma öğrencisi. İlaç kullandığı için uyuya kalabiliyor. Uyuduğunu görünce öğretmeni, ‘uyuyamazsın benim sınıfımda’ diyerek kolundan tutup dışarı çıkartıyor. Sonra da darp ediyor çocuğu. Çocuk şubeye gittik. Onun dışından milli eğitimi aradık. Dilekçe verin, biz ilgileniriz dediler. Ama kimsenin bir şey yaptığı yok. Herkes birbirini koruyor. Hiçbir şekilde sonuç alamıyoruz.

Müdür bey zaten ‘çocuğu okuldan al’ diyerek baskı yapıyor. Bu çocuk özel eğitim çocuğu değil. Kaynaştırma öğrencisi ve normal çocuklarla okula gidebilir. Ama 'biz dayanamıyoruz, yapamıyoruz' diyerek okuldan atma çabasındalar. En sonunda da böyle bir olayla karşılaştık. Böyle çocukların okulda okuma hakları yok gibi davranıyor. Mahkemeye tabii ki başvurduk. Süreci izleyeceğiz. İnşallah herkes hak ettiğini bulur. Ben izleyince çok kötü oldum. 5’inci sınıfa gidiyor çocuğum. O çocuk kafasını vurup beyin kanaması geçirebilirdi. Bunun hesabını kim verecekti?”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, olayla ilgili soruşturma başlattığı, okul yönetiminden olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin istendiği, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.