10 Ocak'ta vizyona giriyor | İşte Sıfır Bir dizisinin sinema uyarlamasının fragmanı

Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği Sıfır Bir dizisinin sinema uyarlamasının fragmanı yayınlandı.

10 Ocak’ta, CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyona girecek filmde Savaş Satış ve Onur Akbay’la birlikte Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın, minik oyuncu Hiro Hami ve Salih İnci rol alıyor.

Müziklerinde Esat Bargun ve Uğur Ateş imzası bulunan Sıfır Bir filminin senarist ya da senaristleri dizide olduğu bu kez de sır olarak kalıyor ve alışılmışın aksine açıklanmıyor.

Adana’daki hayatlarını geride bırakıp İzmir’e yerleşerek oto yıkamacı açan kahramanlarımız burada kendilerini tarafı olmadıkları bir savaşın içinde bulurlar. “Herkes sussa biz susmak” diyen Savaş ve Cihat, dönüşü olmayan bir yola doğru sürüklenirler.