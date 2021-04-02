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'1 Nisan şakası' polis müdahalesi ile son buldu

02 Nisan 2021 10:12

Belçika'da sosyal medya üzerinden son birkaç gündür yapılan paylaşımlar ile Brüksel’de bulunan Bois de la Cambre Parkı’nda 1 Nisan günü birden çok sahnenin kurulacağı ve ünlü Dj’lerin katılacağı “La Boum” adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu. Etkinlik duyurusunun 1 Nisan şakası olduğu belirtilmesine rağmen parkta 5 bin kişi toplanınca kalabalığa polis müdahale etti. 

Paylaşımlarda festivalde, Covid-19 tedbirlerinin ise uygulanmayacağı belirtilirken, dünyaca ünlü Dj Calvin Harris ile Daft Punk grubunun son bir defaya mahsus bir araya gelerek sahne alacağı ifade edildi.

Ancak festivalin yapılacağı gün, festivali organize ettiğini öne süren kişiler, bunun sadece 1 Nisan şakası olduğunu ifade ederek, sosyal medya üzerinden festivalin yapılmayacağını bildirdi. Sözde organizatörler, festivali 2022'ye ertelediklerini açıklayarak, "Boum ertelendi. Bir kez daha seni gafil avladık" dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda yaklaşık 20 bin kişinin festivale katılacağını bildirmesi üzerine polis ve savcılar harekete geçti. Şaka olduğunun belirtilmesine rağmen çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 5 bin kişi Bois de la Cambre Parkı’na akın etti.

Parkta geniş güvenlik önlemleri alan polis, ülke genelinde sert Covid-19 tedbirleri uygulanması ve 4’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmemesi nedeni ile katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı. Polisin uyarılarına kulak asmayan kalabalığa tazyikli su ve göz yaşatıcı gaz ile müdahale edildi. Parkta bulunan kalabalık ise, polise taş ve şişe atarak karşılık verdi.

Çıkan olaylarda 1’i atlı polislerin müdahalesi sırasında olmak üzere 2 sivil ve fırlatılan taş ve şişeler nedeni ile 3 polisin yaralandığı bildirildi. Polisin ayrıca 4 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

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