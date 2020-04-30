Üniversite öğrencileri 1 Mayıs'ta 'geçinemiyoruz' dedi

1 Mayıs'a saatler kala 'Öğrenci Faaliyeti', İstanbul Fatih'teki bir üst geçide 'geçinemeyen üniversitelilerin sömürü düzenine notu: FF' yazılı bir pankart astı. Pankartta Kürtçe ve Türkçe 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Biji Yek Gulan' denildi.

Öğrenci Faaliyeti'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Üniversitelileri okurken çalışmak zorunda bırakanlara, uzaktan eğitim için imkanı olmayanlara 'kayıt dondurun' diyenlere, patronların neşesini yerinde tutanlara İstanbul Fatih'ten sesleniyoruz: Geçinemeyen üniversitelilerin sömürü düzenine notu: FF" denildi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Hak İhlalleri Raporunu yayınladı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs vesilesiyle hazırladığı raporda, AKP hükûmetlerinde 2002-2019 yıllar arasında 23 bin 980 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 2019 yılında 112 sığınmacı işçinin hayatını kaybettiğini belirten Tanrıkulu, 11 Mart-11 Nisan tarihlerinde en az 855 işçinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını kaydetti.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Hak İhlalleri Raporunu yayınladı. Raporda 2002-2020 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen ihlaller ele alındı.

AKP hükûmetlerinde yaklaşık 24 bin iş cinayetinin “önlenebilir sebeplere” rağmen yaşandığı belirtilen raporda, 2019 yılında en az 1.736 işçinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Rapora göre, 2019'da en az 112 sığınmacı işçi hayatını kaybetti. 2019 yılında ölenlerin yaş aralığı dikkate alındığında 14 yaşın altında 29 çocuk işçi, 15-17 yaş aralığında 38 çocuk işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2019 yılında meydana gelen iş cinayetleri işkollarına göre ayrıldığında en fazla ölüm 442 işçinin hayatını kaybettiği tarım, orman işkolunda meydana geldi.

Taksim'de 1 Mayıs 1977 anması

İstanbul 1 Mayıs Platformu da İstanbul Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de öldürülen işçileri andı. Burada 1 Mayıs Platformu adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni tip Koronavirüs nedeniyle meydanlarda buluşulamayacağını belirterek, "Yüreğimizin attığı her yer 1 Mayıs'tır diyoruz. Yarın sabahtan itibaren çalışmak zorunda olan işyerinde, evlerimizde, balkonlarımızda, 1 Mayıs taleplerimizi, gelecek dünya düşlerimizi hep birlikte ifade edeceğiz" dedi.