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1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı yokuşunda anıldı

30 Nisan 2018 18:26

Atatürk Kültür Merkezi binası önünde toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyesi bir grup, 1 Mayıs 1977 yılında meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenleri anmak için Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Konfederasyon üyeleri daha sonra ellerindeki karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı. Burada konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık, "Taksim 1 Mayıs'tır. Taksim emekçilere açılmalıdır. Emekçiler Taksim'e gelip o günkü şehitlerini Taksim'de saygıyla anmalıdır. Gündemimizde olan şeker fabrikalarının satışlarını dikkat çekmek ve işçilere destek vermek için bu sene 1 Mayıs'ı Uşak'ta kutlayacağız. Herkesi Uşak'a davet ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından üzerinde "1 Mayıs" yazılı çelenk Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na konudu, saygı duruşunda bulunuldu.

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