1 Mayıs 1977'de yaşamını yitirenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla Taksim Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelen emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, 1 Mayıs 1977'de Taksim'de, 1 Mayıs 1989’da Şişhane’de ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de hayatını kaybedenleri andı.

Taksim Kazancı Yokuşu'nda DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcileri basın açıklaması yaptı. Saygı duruşunun ardından 1 Mayıs’ta katledilenlerin isimleri okundu.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamasında, "Kazancı yokuşunda ekmek, gül ve hürriyet günleri umudumuza saldırdılar. O günden bugüne ekmek, gül ve hürriyete düşmanlıkları bitmedi. Onlar milyonları açlık sınırına mahkum edenler, milyonlar açlık sınırının altında yaşarken bankaları milyonlarla dolduranlardır. Yandaşlarına 3-5 maaş bağlayanlar faturalara zam üstüne zam yapılırken patronların vergilerini sıfırlayanlardır. Biz kadınlar hayatın her alanında eşitsizlikle yüzyüzeyken İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararıyla çıkanlardır. İşçileri açlığa mahkum edip grev yasaklarıyla övünenlerdir" dedi.

"And olsun ki Mücella ablanın sözü, Tayfun’un Vera’sı bizlere emanettir"

Gezi Davası’nda verilen karara da tepki gösteren Çerkezoğlu, “And olsun ki Mücella ablanın sözü, Tayfun’un Vera’sı, Can’ın inadı bizlere emanettir. Ve o emanet, 1 Mayıs meydanlarında en güçlü biçimiyle bizimle olacaktır” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı ve Şişhane’ye doğru yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte polis ve sendika yetkilileri arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Grup halinde yürümelerine izin vermeyen polis barikat kurarak grubun önünü kesti.

Kazancı Yokuşu'nda bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerine; CHP, Emek Partisi, Halkevleri, HDP, TİP, TKP ve SODAP da destek verdi. "Yaşasın 1 Mayıs, biji yek gulan", "1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür", "Faşistlerden hesabı emekçiler soracak" ve "Gezi halkındır yargılanamaz" sloganları atıldı.