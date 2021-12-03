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1 Leva 8 TL'ye yaklaştı; Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın etti

"Müşterilerimin yüzde 99'unu Bulgaristan'dan" 

03 Aralık 2021 08:31

Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva'nın 8 TL'ye yaklaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinde alışveriş için Edirne'ye akın etti. Edirne esnafı, müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu söyledi.

Edirne'de Bostanpazarı semtine gelen Bulgaristan vatandaşları, yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün aldı.

"Her yer Bulgaristanlı, yabancılık hissetmiyoruz"

Ayda 20 gün Edirne'ye alışverişe geldiğini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Mine Salim, Edirne'nin hemen hemen her köşesinde Bulgaristan vatandaşı olduğu için hiç yabancılık hissetmediğini ifade etti. 

"Müşterilerimin yüzde 99'unu Bulgaristan'dan" 

Edirneli esnaf Metin Doğan ise müşterilerinin yüzde 99'unu Bulgaristan'dan olduğunu belirterek, kent ekonomisine katkılarının büyük olduğunu ifade etti. Bir başka esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının yiyecek ürünleri aldığını belirtti.

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