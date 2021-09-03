İstanbul Beyoğlu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi açıldı. Açılışı yapan Ersoy “Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. Sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz” dedi.

Beyoğlu’nda bulunan Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi’nde 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi açılışı yapıldı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi. Açılış konuşması yapan Hisart Kurucusu Nejat Cuhadaroğlu “Kurucusu olduğum Hisart Canlı Tarih müzesi koleksiyonlarından derlenmek suretiyle oluşturulan 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda kadın kahramanlar sergisini sizlerle buluşturmak benim için oldukça heyecan verici” ifadelerini kullandı.



Sergide kadınların yaşadıkları zorlukları görme şansımız oldu diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Önden de bir çok etkinlik gerçekleşmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de hisarla birlikte yapılan bu 1. Dünya savaşı ve kurtuluş savaşı’ndaki kadın kahramanlara atfen yapılmış olan bu sergi. Serginin içeriği açısından çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabi bütün varlığımız ile çarpışırken sadece burada erkeklerimiz ön plana çıkmadı. Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. İşte bu sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar, almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz” İfadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Anlamlı bir sergi çünkü hem kurtuluş mücadelemizi anlatıyor hem de kadının kurtuluş savaşında Milli Mücadeledeki rolünü anlatan çok anlamlı bir sergi. Türk kadını tarih boyunca bir taraftan evini otağını toparlarken diğer taraftan yurdu tehlikeye girdiğinde vatanı tehlikeye girdiğinde babasından, eşinden, evladından ve zamanı geldiğinde kendi canından fedakarlık eden Türk kadınından bahsediyoruz. Dolayısı ile Milli Mücadelede ve bütün tarih boyunca Türk kadınının oynadığı rol elbette ki bu sergiye sığmayacak kadar büyüktür. Tüm kadın şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.