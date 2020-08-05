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70 saniyede İstanbul Sözleşmesi nedir?

05 Ağustos 2020 16:38

Kadın örgütü, Kadının İnsan Hakları (KİH) son dönemde tartışma konusu olan ve kadın ile erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu adım adım video ile anlattı. 

Videoda sözleşmenin, neleri suç olarak kabul ettiği ve bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin yükümlülüklerin yanı sıra kadınlar için ne gibi eşitlikler getireceği anlatılıyor. 

Dün (4 Ağustos) İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu gelen tepkiler üzerine "bu konudan çekilme" kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Herhangi bir şekilde bu işin bir parçası olmayacağız çünkü çok yorulduk, yıprandık, yapacağımız diğer hayırlı işlere enerjimiz kalmıyor" dendi.

TIKLAYINIZ - İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması için Erdoğan'a rapor sunan Türkiye Düşünce Platformu: Mayınlı alana girdiğimizi fark ettik, çok yorulduk, çekiliyoruz

TIKLAYINIZ- KADEM, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştirilere 16 maddeyle yanıt verdi; "Toplumsal Cinsiyet' eşcinsellik ya da cinsiyetsizleştirme değildir"

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