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1 ayda 1 milyon liralık soygun yapan hırsızlar suçüstü yakalandı

03 Ocak 2020 13:35

İstanbul Anadolu Yakası'nın çeşitli noktalarında 1 ay boyunca buldukları boş evlere giren 4 akraba, 1 milyon lira değerinde değerli eşya çaldı. En son Kartal'da bir binaya giren çete, polis tarafından suçüstü yakalandı. 

İstanbul Anadolu Yakası'nın çeşitli noktalarında 4 akraba tarafından gündüz vakti yapılan organize hırsızlıklar pes dedirtti. Ağabey Ç. (29), Muhammed Ç. (16), Gönül B. (12) ve Selçuk G. (32) isimli akrabaların kendi aralarında kurduğu hırsızlık çetesi ile son 1 ayda 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları öğrenildi. 

Çetenin yöntemi ise akıllara durgunluk verdi. Çalıntı araçla apartmanların önüne gelen hırsızlar, karı koca kılığında içeri girerek tüm dairelerin kapısını çalıyordu. İçeride kimse olmayan evlere ise kadının çantasına sakladığı suç aletleri ile girip değerli eşyaları çalarak kaçıyorlardı. 

Polisler izlemeye aldığı 4 kişiyi Kartal'da suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahıslar sorgularının tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere tutuklanarak adliyeye sevk edildi. 

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