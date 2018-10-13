08 Ekim 2018 | Cem Toker Rahip Brunson davasının nasıl sonuçlanacağını anlatıyor

Halk TV'de Çağar Cilara'nın konuğu olan Cem Toker 8 Ekim tarihinde katıldığı yayında Rahip Brunson davasının nasıl sonuçlanacağıyla ilgili tahminlerde bulunmuştu. İzmir'de 'FETÖ ve PKK adına suç işlediği', casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson hakkında 'örgüt içi hiyerarşik yapıda olmamasına rağmen örgüt üyeliği' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Hakkındaki 'casusluk' suçlaması düşürülen Brunson'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ve ev hapsi de kaldırıldı. Brunson'ın aldığı ceza, hapishanede yattığı günlere sayıldı.