Türkiye'nin incileri imar talanında

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Datça, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz'i imar projesi ile otel turizmine ve konut yerleşimine açıyor
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06 Mayıs 2014 13:34
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Datça'yı imara açma planının gündeme gelmesinin ardından Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ile ilgili de planlar yapıldığı ortaya çıktı
05 Mayıs 2014 16:18
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Datça'nın koylarını yeni imar projesi ile otel turizmine ve konut yerleşimine açıyor
09 Mayıs 2014 10:53
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Datça'daki imar revizyonu ile ilgili raporunu yayınladı
14 Temmuz 2014 13:25
Plana göre antik kentin yakınına marina, Palamutbükü’ne büyük oteller yapılacak, tek bir çivinin çakılı olmadığı koylar imara açılacak
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