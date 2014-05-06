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Türkiye'nin incileri imar talanında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Datça, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz'i imar projesi ile otel turizmine ve konut yerleşimine açıyor

T24Derleyen: T24

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06 Mayıs 2014 13:34

Sadece Datça değil, Fethiye, Dalaman ve Köyceğiz de imara açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Datça'yı imara açma planının gündeme gelmesinin ardından Fethiye, Dalaman, Köyceğiz ile ilgili de planlar yapıldığı ortaya çıktı

05 Mayıs 2014 16:18

Datça da imara açılıyor; büyük oteller inşa edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Datça'nın koylarını yeni imar projesi ile otel turizmine ve konut yerleşimine açıyor

09 Mayıs 2014 10:53

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre Datça'daki plan benzersiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Datça'daki imar revizyonu ile ilgili raporunu yayınladı

14 Temmuz 2014 13:25

Datça'ya imar projesine halktan tepki, CHP'li belediye başkanından destek

Plana göre antik kentin yakınına marina, Palamutbükü’ne büyük oteller yapılacak, tek bir çivinin çakılı olmadığı koylar imara açılacak

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