Türkiye 'seçim barajı'nı tartışıyor

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Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 10'luk seçim barajının "hak ihlali" olup olmadığı yönünde karar vermesi beklenirken, siyasiler ve hukukçular tartışmaya katıldı.
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02 Aralık 2014 11:01
AYM’nin seçim barajının iptaline ilişkin bireysel başvuruyla gündeme gelen tartışmalar siyasetin de bir numaralı gündemi oldu
11 Temmuz 2013 18:22
Aylin Kotil yaptığı açıklamada, yüzde 10 seçim barajı olduğu sürece kimsenin Türkiye’de demokrasi olduğundan söz etmemesi gerektiğini söyledi
28 Eylül 2013 12:31
Anadilde eğitim ve Heybeliada Ruhban Okulu konularında önemli bilgiler veren Ergün, seçim barajıyla ilgili Türkiye vekilliği alternatifini anlattı
14 Ağustos 2013 15:26
Taraf gazetesinden Mehmet Baransu, yüzde 10’luk seçim barajının, yerel seçimden sonra yüzde 7’ye düşürüleceğini yazdı
01 Aralık 2014 20:35
Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, seçim barajını AKP'nin getirmediğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın kriz anlamına gelmeyeceğini söyledi
05 Ekim 2013 20:54
Demokratikleşme paketiyle gündeme gelen seçim barajı, Erbakan'ın 1991'de konuşması üzerinden sosyal medyada yeniden tartışılıyor
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