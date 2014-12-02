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Türkiye 'seçim barajı'nı tartışıyor

Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 10'luk seçim barajının "hak ihlali" olup olmadığı yönünde karar vermesi beklenirken, siyasiler ve hukukçular tartışmaya katıldı.

T24Derleyen: T24

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02 Aralık 2014 11:01

Türkiye seçim barajını tartışıyor; 'hak ihlali' konusunda kim, ne diyor?

AYM’nin seçim barajının iptaline ilişkin bireysel başvuruyla gündeme gelen tartışmalar siyasetin de bir numaralı gündemi oldu

11 Temmuz 2013 18:22

Seçim barajının düşmesi için Ankara'ya yürüyen Kotil, İzmit'e ulaştı

Aylin Kotil yaptığı açıklamada, yüzde 10 seçim barajı olduğu sürece kimsenin Türkiye’de demokrasi olduğundan söz etmemesi gerektiğini söyledi

28 Eylül 2013 12:31

Nihat Ergün: Yüzde 1 alan parti Meclis'e girmeli

Anadilde eğitim ve Heybeliada Ruhban Okulu konularında önemli bilgiler veren Ergün, seçim barajıyla ilgili Türkiye vekilliği alternatifini anlattı

14 Ağustos 2013 15:26

Seçim barajı yerel seçimin ardından mı düşürülecek?

Taraf gazetesinden Mehmet Baransu, yüzde 10’luk seçim barajının, yerel seçimden sonra yüzde 7’ye düşürüleceğini yazdı

01 Aralık 2014 20:35

'Anayasa Mahkemesi seçim barajı hakkında ne karar verirse, gerekleri yerine getirilir'

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, seçim barajını AKP'nin getirmediğini belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın kriz anlamına gelmeyeceğini söyledi

05 Ekim 2013 20:54

Sosyal medyada gündem Erbakan’ın 1991'deki seçim barajı konuşması

Demokratikleşme paketiyle gündeme gelen seçim barajı, Erbakan'ın 1991'de konuşması üzerinden sosyal medyada yeniden tartışılıyor

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