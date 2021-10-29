Türkiye dış politikasında yeni “Batı” krizi: İşte 10 büyükelçinin ortak Osman Kavala çağrısından, Erdoğan’ın “istenmeyen adam” talimatına

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilerinin 4 yıldır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için çağrı yapmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu diplomatik misyon liderlerinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesini istedi. Türkiye-Batı ilişkilerini bir kez daha oldukça gerin bir noktaya getiren süreç, bir diplomatik krizin ayak sesleri olabilir. İşte ‘10 Büyükelçi’ konusundaki tüm gelişmeler...