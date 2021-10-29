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Türkiye dış politikasında yeni “Batı” krizi: İşte 10 büyükelçinin ortak Osman Kavala çağrısından, Erdoğan’ın “istenmeyen adam” talimatına

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilerinin 4 yıldır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için çağrı yapmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu diplomatik misyon liderlerinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesini istedi. Türkiye-Batı ilişkilerini bir kez daha oldukça gerin bir noktaya getiren süreç, bir diplomatik krizin ayak sesleri olabilir. İşte ‘10 Büyükelçi’ konusundaki tüm gelişmeler...

T24Derleyen: T24
büyükelçierdoğanosman kavala

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29 Ekim 2021 09:26

Hürriyet yazarı Fırat: Bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydu

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke büyükelçisinin tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türk hükümetine yaptığı ortak çağrının ardından Ankara ile Batı arasında yaşanan "istenmeyen kişi" krizi, büyükelçiliklerin Türkiye'nin iç işlerine karışmadığı taahhüdü sonrası yatışmıştı

28 Ekim 2021 08:54

Hürriyet yazarı Ergin: Büyükelçiler krizi geride kaldı ama artçılar sürüyor

ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke büyükelçisinin tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türk hükümetine yaptığı ortak çağrının ardından Ankara ile Batı arasında yaşanan "istenmeyen kişi" krizi, büyükelçiliklerin Türkiye'nin iç işlerine karışmadığı taahhüdü sonrası yatışmıştı

27 Ekim 2021 08:27

Akif Beki: Eloğluna dediğini yaptırmak için evladını rehin alan baba gibi görünmek, diplomasi zaferi kazananları rahatsız etmiyor mu hiç?

Karar yazarı Beki, diplomasinin kazanmasına sevindiğini dile getirdi

27 Ekim 2021 07:59

Mehmet Ocaktan: Elçileri kovma konusunda esip gürlediysek de, sonunda başladığımız noktaya geri döndük

"Bu ülkede yaşayan hiçbir bireyin, Türkiye’nin dünyada böyle bir negatif görüntüyle anılmasına gönlü razı olmayacaktır"

26 Ekim 2021 11:17

Nagehan Alçı: Türkiye, Rusya tipi bir siyasal rejime doğru adım adım gidiyor; Batı'dan kopuyoruz

"Osman Kavala bildirisine imza atan büyükelçiler dün başını ABD’nin çektiği bir iyi niyet açıklaması yaparak geri adım attılar"

26 Ekim 2021 09:30

HaberTürk yazarı Par: Erdoğan, seçmeni gözünde 'dünyaya meydan okuyan, Batı’yı dize getiren lider' imajını tazeledi

"Erdoğan bu meseleden -sürpriz şekilde- kazançlı çıktı"

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