Türkiye dış politikasında yeni “Batı” krizi: İşte 10 büyükelçinin ortak Osman Kavala çağrısından, Erdoğan’ın “istenmeyen adam” talimatına

ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilerinin 4 yıldır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için çağrı yapmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu diplomatik misyon liderlerinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesini istedi. Türkiye-Batı ilişkilerini bir kez daha oldukça gerin bir noktaya getiren süreç, bir diplomatik krizin ayak sesleri olabilir. İşte ‘10 Büyükelçi’ konusundaki tüm gelişmeler...
Paylaş:
29 Ekim 2021 09:26
ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke büyükelçisinin tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türk hükümetine yaptığı ortak çağrının ardından Ankara ile Batı arasında yaşanan "istenmeyen kişi" krizi, büyükelçiliklerin Türkiye'nin iç işlerine karışmadığı taahhüdü sonrası yatışmıştı
28 Ekim 2021 08:54
ABD, Almanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke büyükelçisinin tutuklu iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türk hükümetine yaptığı ortak çağrının ardından Ankara ile Batı arasında yaşanan "istenmeyen kişi" krizi, büyükelçiliklerin Türkiye'nin iç işlerine karışmadığı taahhüdü sonrası yatışmıştı
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.