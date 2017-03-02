Türkiye-Almanya: Konuşma yasağı krizi

Türkiye ile Almanya arasında, Türk asıllı Alman gazeteci Deniz Yücel’in İstanbul’da tutuklanması ve ardından Türk bakanların bu ülkedeki seçmenlere hitaben yapacağı konuşmaların iptal edilmesi ile tırmanan gerilim kriz boyutuna ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın Almanya’da planladıkları konuşma programlarına yerel yönetimlerce izin verilmemesinin ardından son haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu için geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Nazi” benzetmesi yaparak “Almanya’yı dünyaya rezil edeceğini” açıklaması ve Berlin’in “Rezilce” ifadesini de içeren sert yanıtından sonra Çavuşoğlu’nun Hamburg’da konuşma yapacağı salon için yerel yönetimin izin vermediği haberi geldi.