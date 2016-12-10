'Türk tipi başkanlık' oylaması bitti, tartışması sürüyor

AKP ile MHP'nin partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi esas alan anayasa değişikliği teklifi TBMM’den geçtikten sonra referanduma gitti. Referandum sonucunda yüzde 51.41 oranında 'evet' oyu çıktı. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) “mühürsüz oy ve pusulaların da geçerli sayılması” yönünde aldığı karar tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK’nın kararı tartışılmaya devam ederken ve sandıkların tamamı açılmadan önce “Atı alan Üsküdar’ı geçti” ifadesini kullandı. CHP ve HDP, YSK’nın tartışmalı kararı sonrası referandumun iptal edilmesi için başvuruda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu referanduma şaibe karıştığını söyleyerek “Seçimi tanımayacağız” dedi. TBMM’nin bundan sonraki süreçte yeni sistem için uyum yasaları üzerinde çalışması bekleniyor.