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Sezen Aksu, “Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısındaki sözleri nedeniyle hedef gösterildi; Aksu’yu hedef alan isimler arasında Erdoğan ve Bahçeli de var

Besteleri ve şarkı sözleriyle müziğe damgasını vuran, Türkiye'nin dünyadan da duyulan seslerinden olan Sezen Aksu; 2017'de yayımlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle hedef gösterildi. Sezen Aksu’yu hedef alan isimler arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer alırken, Aksu’ya çok sayıda isim de destek verdi. Hedef gösterilmesinin ardından açıklama yapan Aksu, “ Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim” dedi.

T24Derleyen: T24
Sezen AksuhedefşarkıErdoğanBahçeli

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