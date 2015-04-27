Anketler 7 Haziran için ne söylemişti?

7 Haziran'da gerçekleşecek olan genel seçimlere bir ay kaldı. Üç dönem üst üste seçimlerden zaferle çıkarak 12 yıldır tek başına iktidarda olan AKP'nin bu seçimlerde "koalisyona mecbur kalabileceği" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başkanlık" hayalinin gerçekleşmeyeceği ihtimalleri ilk kez yüksek perdeden kamuoyunda konuşulmaya başlandı. Koalisyon ihtimalini güçlendiren en büyük etken HDP'nin seçimlere parti olarak girecek olması. Yüzde 10 barajın üstüne çıkması beklenen HDP'nin alacağı sonuçlar, 7 Haziran gecesi Türkiye'nin siyasi geleceği adına kilit rol oynayacak. Seçmenin nabzını yoklayan araştırma şirketleri, ​aldıkları anket sonuçlarını aylık raporlarla açıklıyor. İşte anket sonuçlarıyla AKP, CHP, MHP ve HDP'nin oy oranları...