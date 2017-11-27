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Sanıktı tanık oldu, 'Zarrab davası'nda bugüne kadar neler yaşandı?

ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği dava devam ediyor.

T24Derleyen: T24

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