Sanıktı tanık oldu, 'Zarrab davası'nda bugüne kadar neler yaşandı?

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ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği dava devam ediyor.
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27 Kasım 2017 11:49
"Hükümetin iddialara tepkisi, davanın ne kadar endişe verici olduğunu gösteriyor"
27 Kasım 2017 11:55
"Yanlışımız varsa bu mahkemeye hesap veririz"
27 Kasım 2017 12:11
"Türkiye Zarrab davası için 'Milli davamız' dedi; yanlış yaklaşım"
27 Kasım 2017 12:24
"Onları kimlikleri üzerinden eleştirmek aleyhimize olabilir"
27 Kasım 2017 12:28
"Gülen’in neredeyse mağdur-muhalif muamelesi görmeye başladığı gözlemi de yabana atılmamalı"
27 Kasım 2017 13:34
"Zarrab bir otel süitinde olabilir"
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