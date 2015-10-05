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Rusya Suriye'de; Türkiye ve NATO ayakta!

Rusya'nın, parlamentonun üst kanadından yurt dışına asker gönderme izni almasının ardından aynı gün içerisinde Suriye’nin Hama ve Humus kentlerindeki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan iki ayrı açıklamada, Suriye’deki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenleyen Rusya’nın 3 ve 4 Ekim'de Türk hava sahasını ihlal ettiğini duyuruldu. Rusya ihlalin "navigasyon hatası"ndan kaynaklandığını iddia ederken, başta Türkiye olmak üzere, NATO ülkelerinden Rusya'ya kınama açıklamaları geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, "NATO, güney sınırından gelebilecek tehditlere karşı müttefikini korumak için Türkiye'ye asker göndermeye hazır" dedi.

T24Derleyen: T24

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