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Öcalan'ın Newroz mesajı okundu

Çözüm sürecinde silah bırakma çağrısının ardından gözler Diyarbakır'da yapılan Newroz kutlamasına çevrildi. PKK lideri Öcalan'ın çağrısı Kürtçe ve Türkçe olarak okundu

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

newrozçözüm süreciabdullah öcalanpkkhaber

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19 Mart 2015 20:48

İzleme Heyeti listesi hükümet ve HDP tarafından yalanlandı

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Diyarbakır'da okunacak Newroz mesajının 2 sayfalık olduğu ve mesajın görüntülü değil yazılı olacağı belirtildi

13 Mart 2015 10:03

İmralı'ya gidecek 16 kişilik heyete hükümetten yalanlama: İsim listesi külliyen uydurma

Yalçın Akdoğan, çözüm sürecine ilişkin izleme heyetinde yer alacak isimlerin belirlendiği iddialarıyla ilgili konuştu

02 Mart 2015 15:25

Kadir İnanır İmralı'ya gidecek iddialarına ne yanıt verdi?

Kadir İnanır, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti'nde yer alacağı haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu

13 Mart 2015 09:07

İzleme komitesi hazır: İmralı’ya gidecek 16 kişilik heyet belli oldu

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Meclis'te HDP'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştü

02 Mart 2015 10:02

Kadir İnanır İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti'nde yer alacak mı?

Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçilirken oluşturulacak heyette Kadir İnanır'ın da olabileceği öne sürüldü

13 Mart 2015 16:46

Demirtaş: İzleme Heyeti için hükümet ile mutabakata varıldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti ile ilgili konuştu

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