Öcalan'ın Newroz mesajı okundu

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Çözüm sürecinde silah bırakma çağrısının ardından gözler Diyarbakır'da yapılan Newroz kutlamasına çevrildi. PKK lideri Öcalan'ın çağrısı Kürtçe ve Türkçe olarak okundu
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19 Mart 2015 20:48
PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 21 Mart'ta Diyarbakır'da okunacak Newroz mesajının 2 sayfalık olduğu ve mesajın görüntülü değil yazılı olacağı belirtildi
13 Mart 2015 10:03
Yalçın Akdoğan, çözüm sürecine ilişkin izleme heyetinde yer alacak isimlerin belirlendiği iddialarıyla ilgili konuştu
02 Mart 2015 15:25
Kadir İnanır, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti'nde yer alacağı haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu
13 Mart 2015 09:07
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Meclis'te HDP'li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile görüştü
02 Mart 2015 10:02
Çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçilirken oluşturulacak heyette Kadir İnanır'ın da olabileceği öne sürüldü
13 Mart 2015 16:46
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'ya gidecek İzleme Heyeti ile ilgili konuştu
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