MHP'de kurultay krizi

Ankara 12'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nin MHP'de 543 imza toplanıldığı halde genel başkan seçimini sağlayacak tüzük değişikliği yapılması için kurultay toplanmaması üzerine muhaliflerin açtığı dava ile ilgili kurultay yapılması yönünde verdiği karar parti içinde krize yol açtı. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Gülen cemaatine atfedilen 'paralel yapı'nın MHP'yi ele geçirmek istediğini iddia ederek, 2018 yılından önce bir kurultay olmayacağını söyledi ve kararı temyize götürdü. Ancak başını Meral Akşener'in çektiği, Sinan Oğan ve Koray Aydın'ın da aralarında bulunduğu muhalifler, Çankaya Seçim Kurulu'nun çözümde kilit rol oynayacağını belirterek, Genel Merkez'in kurultay sürecine müdahale edemeyeceğini savunuyor. Son olarak MHP olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin Ankara 3. İcra Mahkemesi, Gemerek Sulh Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararına itirazı kabul etti. Ancak Gemerek mahkemesi, Ankara'da kaldırılan tedbir kararı sonrası jet hızıyla yeni bir tedbir kararı aldı.