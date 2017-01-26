'Mahalle'de "Kim Erdoğancı, kim değil" tartışması

Gazeteci Cemil Barlas ve Yeni Şafak yazarı Fuat Uğur’un, anayasa değişikliği teklifi oylaması sırasında kendini kürsüye kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında cinsiyetçi paylaşımlarda bulunmasıyla başlayan tartışma devam ediyor. Kendisi ve Barlas için “hamam böceği” benzetmesi yapan AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal’a “Şeffaflık iyidir, eskiden ne müttefiklerin yeri belliydi ne de sığınakların yeri” diyerek tepki gösteren Uğur, yine Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ı ise “15 Temmuz’da sessiz kalmakla” suçladı. Star yazarı Ahmet Taşgetiren ise, Fuat Uğur’un söz konusu yazısının ardından “Yıllarca Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlayan Aydın Ünal’ı eleştiriyor, pes artık” ifadesini kullandı. “En kritik sandık” manşetiyle iktidara yakın yazarların eleştirilerine hedef olan Karar gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras ise tartışmaya, “Bu kadroyu kendi mahallesinde hedef tahtasına oturtmak için gayret eden belirli bir kesim var. Biz mahallenin kendi çocuklarıyız, sonradan gelmiş profesyonellerden değiliz, bizi bilen bilir” ifadesiyle katıldı. Kiras’ın ardından Güneş gazetesinin “Suikast tüyosu” başlığıyla yayımladığı haberiyle hedef gösterdiği Etyen Mahçupyan da, "Bu pespaye kadro, ahlaki çukurlarına AK Parti ve Erdoğan'ı da çekiyor; sorumluluk bizim”, "AKP, iktidara yakın yazarlar için 'hızlandırılmış polemik kursu' açmalı, hiç cevap veremiyorlar” ifadelerini kullandı. Cemil Barlas'a tepki gösteren bir diğer isim ise Yeni Akit yazarı Kenan Alpay oldu, Alpay, "Cemil Barlas rezil oldu, Hilal Kaplan terbiyesiz; Pelikancı troller hızlı bir çöküşe maruz kalacak" dedi.