T24 LogoT24 Logo

LGBTİ'lere tehdit serbest, yürüyüş yasak!

İstanbul Valiliği, 19 Haziran Pazar günü yapılacak 7. Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran Pazar günü 14. kez yapılacak olan LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Müslüman Anadolu Gençliği, Twitter hesabından “Yürütmeyeceğiz”, “Sapkınlığa müdahale etmekle mükellefiz” yazılı görseller paylaşırken Alperen Ocakları da "LBGTİ bireylerin yürüyüş ile Müslümanların dini değerlerine saldırdıklarını" ileri sürmüş ve "yürüyüşe engel olacakları" tehdidinde bulunmuştu. Onur Haftası Komitesi, İstanbul Valiliği’nin “tehditlere yönelik önlem almak yerine insan hak ve özgürlüklerinin harcandığını” vurguladı. Açıklamada, valiliğin kararının anayasadaki ‘Herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı vardır” sözlerine aykırı olduğu belirtilirken, yargı mercilerine başvurulacağı belirtildi.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

LGBTİOnur Haftasıyasaktüm haberler

Paylaş:

14 Haziran 2016 17:59

LGBTİ dernekleri kararlı; tehditlere rağmen İstanbul'daki onur yürüyüşleri yapılacak

Müslüman Gençlik Derneği, 19 Haziran ve 26 Haziran'da yapılacak yürüyüşler için eylem çağrısında bulunmuştu

15 Haziran 2016 02:13

LGBTİ Onur Haftası programı açıklandı

24. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası 26 Haziran’da Onur Yürüyüşü ile sonlanacak

15 Haziran 2016 11:12

Alperen Ocakları'ndan Onur Yürüyüşü için tehdit: Her şeyi göze aldık, yürüyüşü engelleyeceğiz!

"Bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz"

15 Haziran 2016 16:23

Trans sanatçıdan Alperen Ocakları'na: Geneleve gidip abdest alınca ahlaklı olunmuyor; Ensar'a niye sustunuz?

Alperen Ocakları, 26 Haziran'daki yürüyüşü için tehditlerde bulunmuştu

15 Haziran 2016 18:14

14. Onur Yürüyüşü’nün güvenle gerçekleşmesi için imza kampanyası

Alperen Ocakları ve Müslüman Anadolu Gençliği grubu yürüyüşler için tehditlerde bulunmuştu

15 Haziran 2016 20:06

LGBTİ yürüyüşlerine tehdit Meclis gündeminde: Güvenlik için gerekli sorumluluk alınsın!

CHP’li Doğan: Yürüyüş en temel haktır

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24