LGBTİ'lere tehdit serbest, yürüyüş yasak!

İstanbul Valiliği, 19 Haziran Pazar günü yapılacak 7. Trans Onur Yürüyüşü ve 26 Haziran Pazar günü 14. kez yapılacak olan LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Onur Yürüyüşü'nün Taksim'de yapılmasına izin vermeyeceklerini duyurdu. Müslüman Anadolu Gençliği, Twitter hesabından “Yürütmeyeceğiz”, “Sapkınlığa müdahale etmekle mükellefiz” yazılı görseller paylaşırken Alperen Ocakları da "LBGTİ bireylerin yürüyüş ile Müslümanların dini değerlerine saldırdıklarını" ileri sürmüş ve "yürüyüşe engel olacakları" tehdidinde bulunmuştu. Onur Haftası Komitesi, İstanbul Valiliği’nin “tehditlere yönelik önlem almak yerine insan hak ve özgürlüklerinin harcandığını” vurguladı. Açıklamada, valiliğin kararının anayasadaki ‘Herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı vardır” sözlerine aykırı olduğu belirtilirken, yargı mercilerine başvurulacağı belirtildi.