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Körfez'de Katar krizi

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Libya, Maldivler ve Yemen'den oluşan yedi Müslüman ülke, güvenlik için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapattıklarını, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılması gerektiğini duyurdu. Karara gerekçe olarak Katar'ın terörist gruplara destek verdiği iddia edildi. Karara, Rusya, ABD, İran ve Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İşte Katar krizine dair tüm haberler...

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

Suudi ArabistanMısırBirleşik Arap EmirlikleriBahreynLibyaMaldivlerYemenkatariranabdrusyakörfez

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05 Haziran 2017 19:56

Rusya'dan Katar açıklaması: Bu onların bileceği iş!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 7 ülkenin Katar ile ilişkilerini kesmesine hakkında açıklama yaptı

05 Haziran 2017 19:50

Katar krizinin olası ekonomik etkileri neler?

Katar, ulusal hava yolu şirketi Qatar Airways ve uluslararası haber kanalı El Cezire'nin yanı sıra 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi olmasıyla konuşulur hâle geldi

05 Haziran 2017 18:49

Katar'daki 2022 Dünya Kupası tehlikede mi?

Katar, 2022 Dünya Kupası için 12 yeni stat inşa ediyor

05 Haziran 2017 17:43

6 soruda Katar krizi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krize üzüldüklerini söyledi

05 Haziran 2017 17:27

Irak: İşbirliğinin genişletilmesi ve tehlikelere karşı ortak hareket edilmesi konusunda Katar'la anlaştık

Irak ile Katar arasında 'ilişkileri güçlendirme' kararı

05 Haziran 2017 16:54

Türkiye'nin teröre destekle suçlanan Katar'la yaptığı iş birliği anlaşması 3 gün önce Resmi Gazete'de yayınlandı

Türk yetkililerden, 'Körfez' krizine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi

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