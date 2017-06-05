Körfez'de Katar krizi

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Libya, Maldivler ve Yemen'den oluşan yedi Müslüman ülke, güvenlik için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapattıklarını, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılması gerektiğini duyurdu. Karara gerekçe olarak Katar'ın terörist gruplara destek verdiği iddia edildi. Karara, Rusya, ABD, İran ve Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İşte Katar krizine dair tüm haberler...