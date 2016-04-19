Karaman'da tek faille final: 508 yıl!

Karaman’da Ensar Vakfı'na ait yurtlarda 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla 5 Mart 2016'da tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi. Muharrem Büyüktürk, mahkemedeki ifadesinde "Ben yapmadım. Polis bana baskı uyguladı. ‘Sen anlat burada ceza almazsın’ demişti. Çocuklar kendi aralarında yaptıklarını benim üzerime atıyorlar" dedi. Avukatların kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi.