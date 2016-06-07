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İstanbul'da bombalı terör Vezneciler'deydi!

İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet otobüsünün geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 6’sı polis 11 kişi hayatını kaybetti. 3’ü ağır 36 kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terör örgütünün özellikle sivil, polis, asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz. Her şeyin bedeli var. İlk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Bitti biter diye bir durum yok. Minimize edilmesidir asıl olan” dedi. Saldırının ardından İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi’ndeki tüm fakültelerde yapılması planlanan bütünleme sınavlarının iptal edilirken, tarihi Şehzadebaşı Camii'nde de hasar oluştu.

T24Derleyen: T24

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İstanbulVeznecilerterör saldırısıpolis aracına bombalı saldırı

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