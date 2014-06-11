IŞİD, Kobanê'den çekildi

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IŞİD, aylar süren çatışmaların ardından Kobanê'nin kontrolünü Kürt güçlerine bıraktı. IŞİD'in bölgedeki geleceği merak edilirken bölgede çatışmalar sürüyor... İşte IŞİD'e dair tüm haberler
ETİKETLER
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11 Haziran 2014 13:38
Musul’dan Rakka’ya uzanan alanda hâkimiyetini pekiştiren IŞİD kimdir?
10 Haziran 2014 15:33
Irak Şam İslam Devleti'nin, Irak'ın kuzeyindeki Musul'un kontrolünü ele geçirmesi üzerine, kentten kaçan birçok kişi Kürt Özerk Bölgesi'ne sığındı
10 Haziran 2014 22:48
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Selahaddin eyaletinde yer alan Tuzhurmatu kentini ele geçirdiklerini açıkladı
10 Haziran 2014 21:22
Irak'ın ikinci büyük şehri olan Musul'da, 28 Türk TIR şoförünü rehin alan Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD), şoförlerin güvende olduğunu açıkladı
08 Haziran 2014 22:48
Bağcılar’da düzenlenen Lice’ye destek gösterisinde polis göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti
11 Haziran 2014 10:38
Irak Başbakanı Nuri Maliki parlamentodan olağanüstü hal ilan ederek yetkilerinin genişletilmesini talep etti
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