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IŞİD, Kobanê'den çekildi

IŞİD, aylar süren çatışmaların ardından Kobanê'nin kontrolünü Kürt güçlerine bıraktı. IŞİD'in bölgedeki geleceği merak edilirken bölgede çatışmalar sürüyor... İşte IŞİD'e dair tüm haberler

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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11 Haziran 2014 13:38

10 soruda IŞİD nedir?

Musul’dan Rakka’ya uzanan alanda hâkimiyetini pekiştiren IŞİD kimdir?

10 Haziran 2014 15:33

IŞİD Musul'u ele geçirdi

Irak Şam İslam Devleti'nin, Irak'ın kuzeyindeki Musul'un kontrolünü ele geçirmesi üzerine, kentten kaçan birçok kişi Kürt Özerk Bölgesi'ne sığındı

10 Haziran 2014 22:48

IŞİD, Musul'dan sonra Tuzhurmatu'yu da ele geçirdi

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Selahaddin eyaletinde yer alan Tuzhurmatu kentini ele geçirdiklerini açıkladı

10 Haziran 2014 21:22

IŞİD: Kaçırılan Türk şoförleri güvende

Irak'ın ikinci büyük şehri olan Musul'da, 28 Türk TIR şoförünü rehin alan Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD), şoförlerin güvende olduğunu açıkladı

08 Haziran 2014 22:48

Bağcılar'daki Lice protestosunda eli bıçaklı bir IŞİD sempatizanı

Bağcılar’da düzenlenen Lice’ye destek gösterisinde polis göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti

11 Haziran 2014 10:38

IŞİD ilerliyor, Musul'dan on binler kaçıyor

Irak Başbakanı Nuri Maliki parlamentodan olağanüstü hal ilan ederek yetkilerinin genişletilmesini talep etti

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