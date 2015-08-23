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Türkiye'nin ilk seçim hükümeti

Türkiye’yi seçime götürecek 63. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığa atadığı Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu

T24Derleyen: T24

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