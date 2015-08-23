Türkiye'nin ilk seçim hükümeti

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Türkiye’yi seçime götürecek 63. hükümet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığa atadığı Ahmet Davutoğlu’nun sunduğu kabine listesini onaylamasıyla kuruldu
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23 Ağustos 2015 17:31
Başbakan Davutoğlu, AKP'deki üç dönem kuralının değişeceğinin sinyalini verdi
25 Ağustos 2015 01:07
AKP, HDP ve bağımsızladan oluşacak geçici hükümet, 5 gün içinde kurulacak
25 Ağustos 2015 01:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşmesinin ardından seçimin yenilenmesine karar verdiğini açıkladı.
25 Ağustos 2015 11:39
CHP ve MHP'li milletvekilleri bakanlık tekliflerine kapalı olduklarını beyan etmişti
25 Ağustos 2015 11:47
'Bir teklif yapılır ise elbette bir cevap verilir'
25 Ağustos 2015 12:59
Demirtaş, yaklaşık bir hafta önce 'Bakanlık için isimleri bildiririz, bir başkasına isim seçme hakkını bırakmayız' demişti
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