İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etti

2004 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş istifa etti. Topbaş, istifasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "İnsan her şeyi affedebilir, ama adam yerine konmamayı asla" dedi. Söz konusu açıklama sonrası gözler, İBB Meclisi'nde yapılacak seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, AKP'li İBB Meclis üyeleri tarafından düzenlenen "istişare" toplantısı sonrası Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın, İBB Başkanlığı'na aday gösterileceği ileri sürüldü. Başbakan Binali Yıldırım, iddiaya ilişkin olarak "İlçe belediye başkanlarımızdan birini aday göstereceğiz" demekle yetindi.