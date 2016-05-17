Gündem dokunulmazlık, hedef HDP

TBMM’de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ilişkin yasal süreç Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün onaylamasıyla noktalandı. Erdoğan’ın onaylamasının ardından değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Anayasa değişikliği hakkında dokunulmazlığın kaldırılması yolunda fezleke bulunan toplam 138 milletvekilini etkileyecek. Bunların 27'si AKP, 51'i CHP, 50'si HDP, 9'u MHP milletvekili. Hakkında fezleke bulunan bir isim ise bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka. Bu 138 vekil hakkında toplam 667 dosya bulunuyor. Bunların 46'sı AKP, 192'si CHP, 405'i HDP, 20'si MHP milletvekillerine, 5'i de Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya ait.