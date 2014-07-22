Emniyet mensuplarına 22 Temmuz operasyonu

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Gece yarısı sahur vaktinde 'yasadışı dinleme' iddiaları ile emniyet mensuplarını hedef alan operasyon başlatıldı
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22 Temmuz 2014 06:29
Gülen cemaatine yönelik 'paralel yapı' operasyonu, çok sayıda emniyet mensubunun adresinde gece yarısından sonra düğmesine basılan aramalarla başladı
22 Temmuz 2014 09:13
Hakan Şükür, Gülen cemaatini alan ve sahur vakti yapılan operasyona Twitter'dan tepki gösterdi
22 Temmuz 2014 09:10
Savcı Zekeriya Öz, gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyona ilişkin, 'İsrail'e gücü yetmeyen zavallılar polise sahurda saldırdı' dedi
22 Temmuz 2014 01:31
17 Aralık'ın polis şefi Yakup Saygılı 'bayram öncesi delilsiz operasyon hazırlığı var' iddiasında bulunmuştu
21 Temmuz 2014 15:24
17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, AKP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi algı operasyonu yapacağını öne sürdü
22 Temmuz 2014 09:41
Emniyet mensuplarına yönelik başlatılan gece yarısı operasyonunu Twitter'dan duyuran 17 Aralık'ın polis şefi operasyonu ti'ye aldı
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