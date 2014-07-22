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Emniyet mensuplarına 22 Temmuz operasyonu

Gece yarısı sahur vaktinde 'yasadışı dinleme' iddiaları ile emniyet mensuplarını hedef alan operasyon başlatıldı

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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22 Temmuz 2014 06:29

Gülen cemaatine sahur operasyonu, 'paralel yapı' baskınları polis evleriyle başladı!

Gülen cemaatine yönelik 'paralel yapı' operasyonu, çok sayıda emniyet mensubunun adresinde gece yarısından sonra düğmesine basılan aramalarla başladı

22 Temmuz 2014 09:13

Hakan Şükür: Vatan aşıklarına sahur vaktinin gölgesi yakışırdı

Hakan Şükür, Gülen cemaatini alan ve sahur vakti yapılan operasyona Twitter'dan tepki gösterdi

22 Temmuz 2014 09:10

'Tarihe hırsız ve zalim olarak geçmektense, mazlum ve mağdur olarak geçmek şereftir'

Savcı Zekeriya Öz, gece yarısı emniyet mensuplarına yönelik başlatılan operasyona ilişkin, 'İsrail'e gücü yetmeyen zavallılar polise sahurda saldırdı' dedi

22 Temmuz 2014 01:31

'17 Aralık'ı unutturmak isteyen AKP, cemaate şafak operasyonu yapacak' iddiası

17 Aralık'ın polis şefi Yakup Saygılı 'bayram öncesi delilsiz operasyon hazırlığı var' iddiasında bulunmuştu

21 Temmuz 2014 15:24

17 Aralık'ın polis müdürü: Hükümet bayram öncesi delilsiz operasyon hazırlığında

17 ve 25 Aralık soruşturmalarını yürüten İstanbul Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı, AKP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi algı operasyonu yapacağını öne sürdü

22 Temmuz 2014 09:41

Baskını işaret eden polis müdüründen operasyonu ti'ye alan 'selfie'

Emniyet mensuplarına yönelik başlatılan gece yarısı operasyonunu Twitter'dan duyuran 17 Aralık'ın polis şefi operasyonu ti'ye aldı

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