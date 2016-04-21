T24 LogoT24 Logo

Ergenekon'da Yargıtay finali: Örgüt yok, delil yok!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, soruşturması Ümraniye'deki bir gecekonduda 12 Haziran 2007'de 27 el bombası ele geçirilmesiyle başlayan 275 sanıklı Ergenekon davasında, "örgüt yok, hukuka aykırı delilller var" hükmüne vararak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını hem usul, hem de esas bakımından bozdu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, tarihi kararı açıklarken, "Bir kuzudan üç post çıkarılmış" sözleriyle Türkiye'nin son on yılına damgasını vuran ve 23 iddianameden oluşan Ergenekon davası sürecine tepki gösterdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi; yapılan bir ihbar üzerine soruşturması Haziran 2007'de başlayan; 23 iddianameden oluşan birleştirilmiş davası yaklaşık beş yıl süren; 274 sanığı arasında Genelkurmay Başkanı'ndan ordu komutanları ve Emniyet Özel Harekât Daire Başkanvekili'ne, gazetecilerden siyasetçilere çok sayıda isim olan Ergenekon davasında tarihi önem taşıyan kararını açıkladı. Yargıtay'ın usul ve esastan bozduğu dokuz yıllık dava ve soruşturma sürecinde; aralarında Cumhuriyet Gazetesi yayın Kurulu Başkanı İlhan Selçuk, araştırmacı Erhan Göksel, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Yarbay Ali Tatar ve "Ergenekon'un kasası olduğu iddiasıyla" hapsedilen Kuddisi Okkır'ın da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetti.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

ergenekonyargıtayörgüt yokdelil yokfinalsona erdiilhan selçuk

Paylaş:

21 Nisan 2016 14:56

İlhan Selçuk, Ergenekon savcılarına 'abi nasihati' vermişti: İş döner, dava çuvallar, bu yük sizi yaşam boyu ezer!

Şelçuk, 2008'de Ergenekon kapsamında gözaltına alınıp iki gün sonra serbest bırakılmıştı

21 Nisan 2016 14:30

Avukat Hüseyin Ersöz: Ergenekon'un tamamen bitmesi 6-7 yılı bulacak

"Hukuk devleti adına umudumu perçinleyen bir kararla karşı karşıyayız"

21 Nisan 2016 13:50

Doğu Perinçek: Ergenekon Türkiye'yi bölme davasıydı, tertip yerle bir oldu

"Olağanüstü bir karar. Mükemmel, dünya tarihine geçecek bir karardır"

21 Nisan 2016 13:32

Dursun Çiçek: Ergenekon'da çektiğimiz acıları devlete sızan örgüt temizlenirse helal ederiz

"Bir kuzudan 3 post çıkarılmaya çalışıldı. Bu tarihi bir gün"

21 Nisan 2016 13:18

Yargıtay, "Delillerin toplanmasında hukuka aykırılık var, örgüt yok" dedi, Ergenekon davasında hükmü bozdu!

Yargıtay'dan 9 yıllık soruşturma ve dava sürecinde tarihi karar...

12 Nisan 2016 03:00

Cengiz Çandar: Siyasi İslam’ın otokrasiye evrimini göremedik; Ergenekon ve Balyoz ihlallerine duyarlı davranmadık, pişmanım

"İktidar, yeni kurduğu ittifakla Türkiye’nin önünü darbeye açmış oldu"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24