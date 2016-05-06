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Can Dündar'a silahlı saldırı!

Can Dündar ve Erdem Gül MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdiği için yargılandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde Dündar'ı hedef alan silahlı saldırı düzenlendi. Dündar'ı hedef alarak iki el ateş eden saldırgan gözaltına alındı. Olayda yara almayan Dündar'ın durumu iyi olduğu belirtilirken, kurşun NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın bacağını sıyırdı. Saldırganın Can Dündar'a "Sen vatan hainisin" diye seslendiği öğrenildi. Saldırıyı Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek engelledi. Çevredeki polisler saldırgana müdahale ederek gözaltına aldı. Saldırganın 1976 Sivas doğumlu Murat Şahin olduğu öğrenildi. Saldırgan Çağlayan Adliyesi'nden çıkarılarak ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet'teki Güvenlik Şube'ye götürüldü. Saldırı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şikayetçisi olduğu MİT TIR'ları davasında mahkemenin karar için ara verdiği sırada gerçekleşti.

T24Derleyen: T24

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