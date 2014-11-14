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TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor..
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14 Kasım 2014 01:38
TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li Müslim Sarı ile AKP'li Fatih Şahin arasında 'sen adam mısın?' tartışması yaşandı.
10 Aralık 2014 16:04
CHP Genel Başkanı TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine seslendi
10 Aralık 2014 17:19
Şimşek, içinde ekler, grafikler bulunan toplam 107 sayfalık konuşmasının tümünü okumadı
10 Aralık 2014 18:17
HDP'li Hasip Kaplan, bütçenin en çok kazananın en az vergi verdiği bütçe olduğunu söyledi
03 Kasım 2014 14:13
CHP'li Musa Çam,2015 Yılı Bütçe Tasarısı'nın TBMM görüşmelerinde 'Vergilerinizi TOMA'ya, biber gazına değil Soma'ya, Ermenek'e harcasaydınız emekçiler ölmezdi' yazılı döviz açtı
03 Kasım 2014 11:15
2015 Yılı Bütçe Tasarısı'nın tümü üzerinde görüşmeler saat 11.00'da başlayacak
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