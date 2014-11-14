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Bütçe görüşmeleri

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor..

T24Derleyen: T24

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14 Kasım 2014 01:38

Bütçe Komisyonu'nda 'sen adam mısın?' tartışması

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li Müslim Sarı ile AKP'li Fatih Şahin arasında 'sen adam mısın?' tartışması yaşandı.

10 Aralık 2014 16:04

'Kaçak saray Başbakanlık için yapıldı, Erdoğan giderken binayı da götürdü'

CHP Genel Başkanı TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine seslendi

10 Aralık 2014 17:19

Maliye Bakanı Şimşek, bütçe sunumunda yolsuzluk bölümünü atladı!

Şimşek, içinde ekler, grafikler bulunan toplam 107 sayfalık konuşmasının tümünü okumadı

10 Aralık 2014 18:17

'Bu bütçe Ermenekli Recep Amca'nın bütçesi değil, zatı şahanelerinin bütçesi'

HDP'li Hasip Kaplan, bütçenin en çok kazananın en az vergi verdiği bütçe olduğunu söyledi

03 Kasım 2014 14:13

Meclis Bütçe görüşmelerinde Ermenek protestosu

CHP'li Musa Çam,2015 Yılı Bütçe Tasarısı'nın TBMM görüşmelerinde 'Vergilerinizi TOMA'ya, biber gazına değil Soma'ya, Ermenek'e harcasaydınız emekçiler ölmezdi' yazılı döviz açtı

03 Kasım 2014 11:15

TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

2015 Yılı Bütçe Tasarısı'nın tümü üzerinde görüşmeler saat 11.00'da başlayacak

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