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Bedelli askerlik çıktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bedelli askerlik ile ilgili nihai kararları açıkladı. Yaş 28, bedel 18 bin TL olarak belirlendi.

T24Derleyen: T24

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02 Aralık 2014 15:30

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'Durumu iyi olmayana 'haydi doğru nöbete' diyorlar, bedelli askerlikten yoksullar da yararlanmalı'

'Kadınlara baskı uygulamaya çalışıyorlar, diyorlar ki kadın erkek eşit değildir. Neden eşit değildir kadın ve erkek, onu da Allah yarattı, bunu da Allah yarattı'

02 Aralık 2014 14:49

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19 Kasım 2014 13:00

Erdoğan: Bedelli askerlik konusu kaşınıyor, kesin görüş bildiremem, sırtımızda ağır bir küfe var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bedelli askerlik'le ilgili karar mercii olarak TSK'nın kanaatini işaret etti

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