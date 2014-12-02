Bedelli askerlik çıktı

02 Aralık 2014 15:40

'Durumu iyi olmayana 'haydi doğru nöbete' diyorlar, bedelli askerlikten yoksullar da yararlanmalı'

'Kadınlara baskı uygulamaya çalışıyorlar, diyorlar ki kadın erkek eşit değildir. Neden eşit değildir kadın ve erkek, onu da Allah yarattı, bunu da Allah yarattı'