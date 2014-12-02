Bedelli askerlik çıktı

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Başbakan Ahmet Davutoğlu, bedelli askerlik ile ilgili nihai kararları açıkladı. Yaş 28, bedel 18 bin TL olarak belirlendi.
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02 Aralık 2014 18:45
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 27 yaşını dolduranlar için bedelli askerlik haberini vermesi üzerine gözler bankalara çevrildi
02 Aralık 2014 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, daha önce bedelli askerlikle ilgili 'ayrımcılık var' eleştirisi getirmişti
02 Aralık 2014 15:30
Başbakan Davutoğlu, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren 28 yaşını doldurmuş olanların bedelli askerlikten yararlanabileceğini açıkladı
02 Aralık 2014 15:40
'Kadınlara baskı uygulamaya çalışıyorlar, diyorlar ki kadın erkek eşit değildir. Neden eşit değildir kadın ve erkek, onu da Allah yarattı, bunu da Allah yarattı'
02 Aralık 2014 14:49
Başbakan Davutoğlu, binlerce kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili detayları açıkladı
19 Kasım 2014 13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bedelli askerlik'le ilgili karar mercii olarak TSK'nın kanaatini işaret etti
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