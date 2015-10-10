Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı

10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara'da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği Barış Mitingi'nde iki bomba patladı. Resmi açıklamalara göre, en az 97 kişi hayatını kaybetti, 48'i yoğun bakımda olan 246 kişi yaralandı. Başbakan Davutoğlu dört örgütün bu saldırıyı yapma kapasitesi olduğunu söylerken HDP Genel Başkanı Demirtaş, "Bu devletin halka saldırısıdır" dedi. İki canlı bombanın saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken, Emniyet'in IŞİD ihtimali üzerine yoğunlaştı. Saldırı cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı oldu...