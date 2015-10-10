T24 LogoT24 Logo

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı

10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara'da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği Barış Mitingi'nde iki bomba patladı. Resmi açıklamalara göre, en az 97 kişi hayatını kaybetti, 48'i yoğun bakımda olan 246 kişi yaralandı. Başbakan Davutoğlu dört örgütün bu saldırıyı yapma kapasitesi olduğunu söylerken HDP Genel Başkanı Demirtaş, "Bu devletin halka saldırısıdır" dedi. İki canlı bombanın saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilirken, Emniyet'in IŞİD ihtimali üzerine yoğunlaştı. Saldırı cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı oldu...

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

ankarabarış mitingikeskdiskttbtmmobbombapatlama

Paylaş:

10 Ekim 2015 15:04

Ankara'da yeni bomba şüphesi

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder "Alanda bir şüpheli araç ve bir de şüpheli paket var. Bomba uzmanları geldi, onlarla ilgilenecekler" dedi

10 Ekim 2015 15:02

Tabipler Birliği'nden Ankara için doktor çağrısı: Acilen nöbete

Tabipler Birliği, bölgedeki Hacattepe, İbni Sina, Numune, ve Ankara Hastanesi gibi hastanelerde görev yapan hekimleri acilen nöbete çağırdı

10 Ekim 2015 14:41

Kılıçdaroğlu: İki canlı bombadan söz ediliyor, rakamlar iç açıcı değil

"Çok üzgünüm, Türkiye böyle bir tabloyu hak etmiyor"

10 Ekim 2015 14:25

Demirtaş, Ankara'daki saldırıda devleti işaret etti

"Diyarbakır ve Suruç'un tıpa tıp benzeri ve devamı. Bilanço çok ağır"

10 Ekim 2015 14:03

Ankara'daki patlama dünya basınında

Dünya ajansları patlamayı son dakika gelişmesi olarak duyurdu

10 Ekim 2015 13:59

Patlamada canlı bomba şüphesi

Patlamada 86 kişi hayatını kaybetti, 186 kişi yaralandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24