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Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı!

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Ankara Batıkent'teki cenazesine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenazenin Tunceli'ye götürülmesi kararı alındı. Olayı "sataşma girişimi" olarak niteleyen Ankara Valiliği, "konuyla ilgili işlem başlatıldığını" duyurdu. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı çıkan olayla ilgili soruşturma başlattı. Hükümetten ilk tepki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

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14 Eylül 2017 00:19

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı; cenaze mezardan çıkarıldı

Mezarlıkta toplanan bir grup “Burada şehit cenazesi var, buraya terörist cenazesi gömdürmeyiz” diyerek Aysel Tuğluk'un, annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine katılanlara saldırdı

14 Eylül 2017 13:57

AKP'li vekilden, HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıya hadisli tepki

"Şüphesiz ölüm korkunç bir şeydir. Cenazeyi gördüğünüzde hemen ayağa kalkınız"

14 Eylül 2017 16:03

Başsavcılıktan HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıyla ilgili soruşturma

Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

14 Eylül 2017 14:44

Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırıya tepki: Cumhurbaşkanı "insanlık dışı" demeli

"Sorumlu hükümet, çünkü devleti kin ve düşmanlıkla yönetiyorlar"

13 Eylül 2017 15:17

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi vefat etti

Cenaze, Batıkent Cemevi’nden kaldırılacak

14 Eylül 2017 10:24

Ankara Valiliği: Hatun Tuğluk'un defnindeki sataşma olayıyla ilgili işlem başlatıldı

Ankara Valiliği, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinin defni sırasında yaşananları "sataşma girişimi" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

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