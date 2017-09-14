Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı!

Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un Ankara Batıkent'teki cenazesine saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Tuğluk'un cenazesi mezardan çıkarıldı. Cenazenin Tunceli'ye götürülmesi kararı alındı. Olayı "sataşma girişimi" olarak niteleyen Ankara Valiliği, "konuyla ilgili işlem başlatıldığını" duyurdu. Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı çıkan olayla ilgili soruşturma başlattı. Hükümetten ilk tepki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.
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