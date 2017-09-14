Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırı!

14 Eylül 2017 10:24

Ankara Valiliği: Hatun Tuğluk'un defnindeki sataşma olayıyla ilgili işlem başlatıldı

Ankara Valiliği, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinin defni sırasında yaşananları "sataşma girişimi" olarak nitelendirdi ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.