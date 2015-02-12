T24 LogoT24 Logo

Hakan Fidan yeniden MİT Müsteşarı

MİT Müsteşarlığı'ndan istifa ederek AKP aday adayı olan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan'ın adaylığını olumlu bulmadığını açıklamasının ardından adaylığını geri çekti.

T24Derleyen: T24

ETİKETLER

hakan fidanmilletvekilliğiadaymitistifa

Paylaş:

12 Şubat 2015 22:49

Star yazarına göre, Arınç huzursuz, AKP'yi önemseyen bütün ortamlarda kaygı var

Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP için farklı bir 'siyaset ahlakı' geliştirilmesi gerektiğini söyledi

12 Şubat 2015 17:17

'Fidan krizi Erdoğan'a rağmen gerçekleşmişse, AKP'de bir ayrışmanın göstergesi olarak yorumlanabilir'

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Hakan Fidan'in istifasını değerlendirdi

12 Şubat 2015 11:36

Star gazetesi, Hakan Fidan'ı yazan Genel Yayın Yönetmeni'ne 'yer bulamadı'

'Hakan Fidan'ın istifa etmesine rağmen MİT'i yönetebileceğini' yazan Nuh Albayrak'a 'gazetede yer bulunamayınca' gerekçe Twitter'dan açıklandı

12 Şubat 2015 11:39

Hakan Fidan çözüm süreci ve 'paralel yapı' iddialarına nasıl bakıyor?

Ankara, Hakan Fidan'ın MİT'ten istifa ve siyasete atılma kararını konuşuyor

12 Şubat 2015 10:35

'Hakan Fidan, Öcalan'la görüşmelerine devam edecek'

Hakan Fidan'ın, Başbakan'ın talimatıyla Öcalan'la görüşmelerine devam edeceği öne sürüldü

12 Şubat 2015 09:29

500 bürokrat vekil olabilmek için istifa etti

İstifa edenler arasında en çok konuşulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan oldu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24