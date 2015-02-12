Hakan Fidan yeniden MİT Müsteşarı

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MİT Müsteşarlığı'ndan istifa ederek AKP aday adayı olan Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fidan'ın adaylığını olumlu bulmadığını açıklamasının ardından adaylığını geri çekti.
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12 Şubat 2015 22:49
Star gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP için farklı bir 'siyaset ahlakı' geliştirilmesi gerektiğini söyledi
12 Şubat 2015 17:17
Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Hakan Fidan'in istifasını değerlendirdi
12 Şubat 2015 11:36
'Hakan Fidan'ın istifa etmesine rağmen MİT'i yönetebileceğini' yazan Nuh Albayrak'a 'gazetede yer bulunamayınca' gerekçe Twitter'dan açıklandı
12 Şubat 2015 11:39
Ankara, Hakan Fidan'ın MİT'ten istifa ve siyasete atılma kararını konuşuyor
12 Şubat 2015 10:35
Hakan Fidan'ın, Başbakan'ın talimatıyla Öcalan'la görüşmelerine devam edeceği öne sürüldü
12 Şubat 2015 09:29
İstifa edenler arasında en çok konuşulan MİT Müsteşarı Hakan Fidan oldu
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