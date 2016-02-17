Ankara'nın kalbinde bombalı saldırı!

Ankara, 10 Ekim 2015'te 103 kişinin hayatına mal olan IŞİD saldırısından yaklaşık 4,5 ay sonra TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu bölgede yeni bir bombalı saldırıya sahne oldu. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve eski Başbakanlık binasının da yanıbaşındaki Devlet Mahallesi'nde askeri lojmanların bulunduğu bölgede 18:32 sıralarında askeri servis otobüslerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını söyledi. RTÜK, saldırıyla ilgili televizyondaki haberlere yayın yasağı getirildi.